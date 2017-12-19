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Мурманская область. Арктика19.12.17 17:30

Продавцы пользуются повышенным предновогодним спросом, чтобы сбыть некачественные товары

В Мурманской области в рамках партпроекта «Народный контроль» общественные контролеры провели рейд в магазин торговой сети «Магнит». «Поводом для визита в магазин стали обращения граждан с жалобами в общественную приёмную партии, - рассказал руководитель региональной мониторинговой группы проекта «Честная цена»,  депутат Мурманской областной Думы Юрий Шадрин. – Наша задача был – проверить, как здесь все обстоит на самом деле. Начну с положительных моментов. Во-первых, радует отношение персонала торговой точки к визиту мониторинговой группы: никаких препятствий нам не чинили, напротив, старались во всем помочь. Во-вторых,  в целом хочется отметить, что после того, как в Мурманской области на регулярной основе стали проводиться общественные рейды в торговые точки, замечаний по просроченному товару от проверки к проверке  становится все меньше и меньше.  Вот и сегодня общественные контролеры нашли очень мало «просрочки». Это значит, что достигается главная цель проверок – растет качество обслуживания северян, а также качество продукции, которая реализуется в торговых сетях». 

«Теперь - о негативе, - продолжил Шадрин.  – Замечания есть. Например,  по товарному соседству: не должны в магазине на одной полке лежать  и фрукты, и хлеб, и консервация.  Были обнаружены несвежие фрукты и овощи, которые необходимо снять с продажи. Есть вопросы по технике безопасности. Все эти нарушения – легко устранимы.  Мы в обязательном порядке проведём повторный рейд в этот магазин. Надеюсь, что к тому времени все будет исправлено».

Председатель регионального Общественного совета партпроекта «Народный контроль», председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин отметил, что руководству магазина стоит больше внимания уделить оформлению «Уголка потребителя». «Вся информация, представленная на стенде, должна быть доступна покупателям, - сказал он. – В данном магазине часть документов загорожена ящиками».

Лашин также отметил, что в преддверии новогодних праздников – в период, когда спрос на продукты особенно высок, - жителям стоит внимательнее относиться к своим покупкам. «Многие продавцы пользуются повышенным спросом, чтобы сбыть некачественные товары, - отметил председатель регионального Общественного совета партпроекта «Народный контроль».  

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