Продавщицы в течение девяти дней воровали алкогольную продукцию из родного магазина

В дежурную часть полиции с заявлением о хищении алкогольной продукции обратилась администрация продуктового магазина, расположенного по улице Героев Рыбачьего. Полицейские выяснили, что после проведенной в магазине ревизии была выявлена недостача нескольких бутылок алкогольной продукции на общую сумму более 5 тысяч рублей.

Оперативники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале. На них полицейские заметили, как две девушки, работающие продавцами в данном магазине, выносили алкогольную продукцию из торгового зала, не оплачивая её.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы были установлены подозреваемые, - ранее не судимые мурманчанки 1992 года рождения, - и доставлены в отдел полиции.

Девушки признались в совершении кражи и рассказали полицейским, что в течение девяти дней они похищали алкогольную продукцию из магазина путем свободного доступа.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи следователем отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.