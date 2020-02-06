Продажа алкогольной продукцией с истекшим сроком годности обошлась хозяину магазина в 150 тысяч рублей штрафа

Прокуратурой города Кировска в ходе проверки исполнения законодательства в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлена деятельность по розничной торговле алкогольной продукцией с истекшим сроком годности в магазине-буфете, расположенном на территории города.

Данное нарушение обязательных требований к реализации указанной продукции является существенным по своему характеру, характеризуется значительной степенью опасности и создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, поскольку алкогольная продукция, не соответствующая требованиям нормативных документов, является некачественной, непригодной для использования по назначению и, как следствие, опасной для жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении хозяйствующего субъекта, осуществляющего реализацию алкогольной продукции к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 4 февраля 2020 года заявление прокурора удовлетворено. Общество привлечено к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Продукция, являющаяся предметом административного правонарушения, уничтожена в ходе проверки.