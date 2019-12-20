«Продление молодости» второго энергоблока Кольской АЭС обошлось в 4,5 млрд рублей

Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию энергоблока № 2 Кольской атомной станции ещё на 15 лет. Это Главное событие уходящего года. И, конечно же, эта новость стала лучшим подарком для атомщиков Кольской АЭС к профессиональному празднику.

«Это событие стало финальной точкой многомесячной работы всего коллектива станции, сотен работников подрядных компаний, научных и проектных организаций, итогом глобальной модернизации оборудования и внедрения самых современных систем безопасности», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Для повышения безопасности на Кольской АЭС, по программе повторного продления срока эксплуатации энергоблока № 2 , было выделено около 4,5 млрд рублей.

Этот инвестиционный проект стал одним из крупнейших в Мурманской области. Получение лицензии даёт возможность появлению в нашем регионе новых энергоёмких производств.

Сегодня Кольская АЭС вырабатывает более половины всей электроэнергии в Мурманской области и обеспечивает электричеством большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.