Продолжается комплексная образовательная программа в сфере ГЧП для государственных и муниципальных служащих Мурманской области

В Мурманске проходит финальный очный модуль комплексной образовательной программы в сфере государственно-частного партнерства, проводимой ГЧП-Институтом по инициативе Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Партнерами выступают Филиал Банка «ВТБ» (ПАО) в г. Мурманске и Мурманское отделение № 8627 ПАО «Сбербанк».

В мероприятии принимают участие порядка 100 сотрудников органов государственной и муниципальной власти Мурманской области, инфраструктуры поддержки и банковского сектора. В ходе обучения, которое продлится до 5 октября, слушатели обсудят особенности конкурсного отбора частных партнеров в проектах ГЧП и проведения постконкурсных переговоров, налоговые и бюджетные аспекты реализации проектов на примере концессионных соглашений и соглашений о ГЧП, ознакомятся с методиками проведения оценки эффективности и обоснования сравнительного преимущества.

После окончания комплексной образовательной программы всем участникам будут выданы удостоверения установленного образца о повышении квалификации.

Кроме того, проектные команды, сформированные из числа слушателей, займутся доработкой наиболее перспективных инфраструктурных проектов Мурманской области под руководством экспертов-преподавателей с учётом предложений и замечаний, полученных на очном модуле в сентябре 2018 года, которые будут представлены на Инвестиционной сессии в рамках Мурманской международной деловой недели 15 ноября 2018 года.