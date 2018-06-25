Продолжается комплектование детских групп для отдыха на побережье Чёрного моря и в Ленинградской области

Министерством образования и науки Мурманской области приобретено 3175 путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами региона. Продолжается комплектование групп детей, выезжающих на отдых на 3 и 4 смены в лагеря, расположенные на побережье Чёрного моря и в Ленинградской области.

Родителям, желающим направить ребёнка в лагерь, необходимо обращаться с заявлением о предоставлении путевки в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, в своём муниципальном образовании.

Юных жителей Заполярья ждут в Анапе в оздоровительных лагерях ООО «Санаторий «Глобус» и ООО «Уральские самоцветы» с 22 июля по 11 августа (3 смена, выезд 19 июля) и с 11 августа по 31 августа (4 смена, выезд 8 августа).

С 13 июля по 2 августа (выезд 12 июля) будет проходить третья смена в ООО «Северная зорька» в Ленинградской области.

Родительская плата за путевку в оздоровительные учреждения за пределы региона составляет 25% от её стоимости (от 5512 рублей до 8925 рублей в зависимости от лагеря). Родителям также необходимо оплатить проезд ребенка и питание в пути (от 5800 рублей до 15340 рублей в зависимости от лагеря и возраста ребенка).

Дополнительная информация по телефонам: 44-63-82, 44-16-73.