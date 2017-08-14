Продолжается лечение апатитчанки Дарьи Стариковой в Москве

На прошлой неделе консилиум столичных врачей обсуждал дальнейший план лечения Дарьи Стариковой, апатитчанки, которая во время «прямой линии» с президентом страны В. Путиным, сообщила ему о неблагополучном состоянии здравоохранения региона и сообщившая о своём онкологическом заболевании.

Врачи предполагали, что прооперируют северянку и удалят раковую опухоль. Однако специалисты решили не торопиться. Причиной тому стал побочный эффект после двух курсов химиотерапии.

- Прошло немало времени после второй химиотерапии. Все это время проводились обследования, а именно ПЭТ КТ и гастроэнтероскопия. Обнаружены небольшие язвы желудка. На консилиуме решили сначала устранить проблему с желудком, а после планируются ещё два курса химиотерапии для уменьшения опухоли до минимальных размеров. Примерно, планируют через две недели, - сообщила Дарья Старикова через личную страницу в «ВКонтакте».