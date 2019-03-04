Продолжается обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов

В Росрыболовстве состоялось расширенное совещание по вопросу дальнейшей доработки законопроекта по внесению изменений в закон о рыболовстве, который предусматривает закрепление части квот добычи краба через аукционы. На встрече рассмотрены результаты процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) текста документа: общественное обсуждение проходило с 4 по 22 февраля на regulation.gov.ru.

Совещание провёл заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук в режиме видеоконференции со всеми приморскими регионами Дальнего Востока и Северного бассейна. В обсуждении приняли участие представители отраслевых ассоциаций, администраций субъектов, а также рыбопромышленники.

Проект документа рассматривался с рыбаками на встрече у заместителя министра сельского хозяйства России – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова в начале февраля. Тогда глава Росрыболовства отметил, что обсуждение законопроекта, в том числе с администрациями регионов, продолжится.

Проект поправок предусматривает внесение изменений в порядок закрепления и распределения квот добычи крабов в целях повышения экономической эффективности для Российской Федерации от предоставления в пользование прав на вылов этого вида водных биоресурсов. В частности, предлагается введение нового вида квот – квоты добычи крабов, предоставленные в инвестиционных целях для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. Они распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона. Доли квоты добычи краба в инвестиционных целях закрепляются и предоставляются на 10 лет. Общий допустимый улов (ОДУ) определенных видов крабов в определенных районах их вылова, распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, определяется в размере 50%.

Законопроектом предусматривается, что на победителя аукциона возлагается обязанность по реализации проектов по строительству на территории России объектов, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации.

В течение 2012-2018 годов отмечена тенденция к увеличению общих допустимых уловов крабов. Научные прогнозы говорят о стабильности запасов. Для их освоения не потребуется сокращения общего количества специализированных рыбопромысловых судов и численности их плавательных составов.

В ходе совещания мнения высказали главы отраслевых ассоциаций Приморья, Сахалина, Камчатки, Чукотки, Магаданской, Мурманской, Амурской, Архангельской областей, а также представители администраций. Обсуждались вопросы, связанные с возможными рисками и преимуществами законодательных изменений, сроками закрепления долей квот краба, полученных по итогам аукционов, и периодами реализации инвестиционных проектов.

Как сообщает пресс-службы Росрыболовства, по итогам встречи Петр Савчук подчеркнул, что на все замечания, полученные в ходе процедуры общественных обсуждений, или официально направленные в Росрыболовства, будут подготовлены разъяснения.