Продолжается подготовка Дней приграничного сотрудничества

28-29 сентября на территории визит-центра заповедника «Пасвик» состоятся VII Дни приграничного сотрудничества. Мероприятие проводится правительством Мурманской области при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Министерства транспорта РФ.

На полях форума, посвященного Году экологии в России, будут рассмотрены вопросы интенсификации приграничного взаимодействия, транспорта и связи как одного из факторов осуществления совместных проектов международной кооперации, влияния промышленной инфраструктуры на экологическую безопасность, развития научно-исследовательской базы природных заповедников в Арктике, а также международные программы экологической направленности и пути их реализации на приграничных территориях.

С проектом программы мероприятия можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области.