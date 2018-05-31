Продолжается подготовка к IV Арктическому фестивалю развития территории «Териберка. Новая жизнь»

Состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь» под председательством заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия.

В рамках заседания была представлена информация по программе мероприятия. Планируется, что участниками фестиваля станут российские и иностранные социологи и урбанисты, которые поделятся успешными социологическими практиками со всего мира: Канады, Германии и регионов России (Хабаровска, Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода).

Известные повара совместно с популярной телеведущей, почетным членом Гильдии шеф-поваров Никой Ганич проведут мастер-классы.

Ввиду увеличения количества посетителей на фестивале особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам безопасности. В этом году для подготовки фестиваля и организации его на более высоком уровне сформирована рабочая группа по вопросам безопасности при организационном комитете.