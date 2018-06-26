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Мурманская область. Арктика26.06.18 10:10

Продолжается подготовка к проведению VII Мурманской международной деловой недели

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению VII Мурманской международной деловой недели (ММДН).

В ходе заседания члены организационного комитета доложили о подготовке к основным мероприятиям, включенным в официальную деловую программу VII ММДН. Так, в 2018 году состоится порядка 20 отдельных площадок, где в центре внимания будут вопросы освоения арктического шельфа, энергетики, туризма, формирования комфортной городской среды, науки и подготовки кадров, арктических исследований, горнодобывающей промышленности, развития международного сотрудничества и т.д.

Традиционно, главным мероприятием Мурманской международной деловой недели станет пленарное заседание «Арктическим курсом», которое состоится 14 ноября в здании Мурманской областной филармонии.

Одной из новых площадок VII Мурманской международной деловой недели станет международная сессия «Баренцево сотрудничество в Арктике», которая пройдет при содействии Министерства иностранных дел Российской Федерации и участии правительства Мурманской области.

Также среди новых мероприятий в структуре Деловой недели 2018 года появляется и панельная дискуссия «Внедрение проектного управления в государственном секторе», организатором которой выступает Министерство экономического развития Мурманской области. На мероприятии предполагается провести обсуждение ключевых организационных проблем, возникающих при внедрении принципов проектного управления, и путей их решения. Будет представлен опыт формирования портфелей проектов, развития проектной культуры и систем мотивации в органах власти к достижению результатов и командной работе, интеграции проектов с системой стратегического и бюджетного планирования и мониторинга проектов.

В ходе заседания организационным комитетом был утвержден второй пул партнеров мероприятия. К ранее уже утверждённым партнерам VII ММДН (ПАО «ГМК «Норильский никель» – генеральный партнер, ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон») впервые присоединилось в качестве генерального партнера ПАО «НОВАТЭК», а статус «Партнер Деловой недели» приобрели ПАО «Ростелеком» и ФГУП «Почта России».

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