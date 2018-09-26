Продолжается подготовка к проведению VII Мурманской международной деловой недели

Под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению VII Мурманской международной деловой недели (ММДН).

Как отмечалось на заседании, поддержку в проведении VII Мурманской международной деловой недели в 2018 году оказывает ряд федеральных ведомств: Министерство иностранных дел, Министерство экономического развития, Министерство природных ресурсов и экологии. Члены организационного комитета доложили о подготовке к основным мероприятиям, включенным в официальную деловую программу VII ММДН.

«Уже сейчас у нас есть предварительные подтверждения от потенциальных участников Деловой недели, среди которых делегации республик Карелия и Коми, Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов, Санкт-Петербурга и Москвы, Архангельской области, а также иностранных участников из Исландии, Финляндии, Норвегии, Франции. Информация продолжает поступать, мониторинг ведется на постоянной основе», – сообщила министр экономического развития Елена Тихонова.

Организационным комитетом было принято решение включить в деловую программу Мурманской международной деловой недели в 2018 году VII Экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», ежегодно проводимый на территориях присутствия компании ПАО ГМК «Норильский никель».

Кроме того, в ходе заседания к списку утверждённых партнёров VII ММДН присоединилась компания ПАО «Банк ВТБ». Напомним, генеральными партнёрами VII ММДН являются ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «НОВАТЭК», в качестве партнёров выступают ФГУП «Почта России», ПАО «МТС», ПАО «Ростелеком», ПАО «Мегафон».