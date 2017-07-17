Продолжается подготовка мероприятий VI Мурманской международной деловой недели

VI Мурманская международная деловая неделя (VI ММДН) будет проходить в Мурманской области с 13 по 17 ноября. Организатором мероприятия выступает правительство Мурманской области при официальной поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Одним из базовых мероприятий программы VI ММДН является XII выставка-конференция «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2017», которая начнет свою работу 13 ноября в «AZIMUT Отель Мурманск».

Цель выставки-конференции – развитие энергетической инфраструктуры Арктической зоны Российской Федерации, обсуждение и выработка решений по вопросам модернизации систем энергоснабжения, экологической безопасности предприятий, импортозамещения, использования возобновляемых источников энергии и развития малой генерации.

На одной площадке соберутся поставщики и потребители энергетических ресурсов региона, снабженцы отрасли, что даст возможность продемонстрировать новейшие технологии, обменяться передовым опытом, на месте обсудить проблемы и найти технологические решения.

С подробной информацией о XII выставке-конференции «СевТЭК: Северный топливно-энергетический комплекс-2017» можно ознакомиться на сайте, а также в социальных сетях по хэштегам мероприятия #СевТЭК #SevTEC.