Продолжается прием работ на конкурс творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман»
Летом 2018 года Правительством Мурманской области дан старт конкурсу творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман».
Основными задачами конкурса являются пропаганда раздельного накопления отходов, привлечение внимания к проблемам загрязнения территорий мусором, а также воспитание бережного отношения к природе.
Конкурс по номинациям «Рисунок» и «Социально-экологический проект» проводится для двух групп участников: физические лица (с учетом возрастной категории) и некоммерческие организации, общественные объединения, волонтерские центры.
Работы на конкурс принимаются до 20 октября 2018 года.
Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению конкурсных работ, а также критерии их оценки содержатся в Положении о конкурсе. Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем опубликована на сайте министерства.
Работы представляются по адресу: 183032 г. Мурманск, Кольский проспект, 1, каб.20, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.