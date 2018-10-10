Продолжается прием работ на конкурс творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман»

Летом 2018 года Правительством Мурманской области дан старт конкурсу творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман».

Основными задачами конкурса являются пропаганда раздельного накопления отходов, привлечение внимания к проблемам загрязнения территорий мусором, а также воспитание бережного отношения к природе.

Конкурс по номинациям «Рисунок» и «Социально-экологический проект» проводится для двух групп участников: физические лица (с учетом возрастной категории) и некоммерческие организации, общественные объединения, волонтерские центры.

Работы на конкурс принимаются до 20 октября 2018 года.

Порядок и условия проведения конкурса, требования к оформлению конкурсных работ, а также критерии их оценки содержатся в Положении о конкурсе. Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем опубликована на сайте министерства.

Работы представляются по адресу: 183032 г. Мурманск, Кольский проспект, 1, каб.20, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.