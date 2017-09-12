Продолжается приём заявок на участие в областном конкурсе «Мой папа – лучший!»

21 октября в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдет областной конкурс «Мой папа – лучший!». Заявки на участие принимаются до 10 октября 2017 года.

К участию в соревновании приглашаются главы семей из Мурманской области, имеющие одного или более детей и активно занимающиеся их воспитанием.

Конкурсантам предстоит подготовить визитную карточку «Папа может все!», творческий номер для этапа «Талант-шоу», а в конкурсе-дефиле «Семья СуперГероя» участники продемонстрируют костюмы и аксессуары в соответствии с заданной темой.

Мероприятие направлено на укрепление статуса отца в семье и обществе, создание положительного образа мужчины, ответственного за семью, а также выявление и поощрение отцов, успешно справляющихся со своими родительскими обязанностями.