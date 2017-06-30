Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Косам» (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).

Следствием установлено, что с января по апрель 2017 года 207 работникам общества с ограниченной ответственностью, которое занимается строительно-монтажными работами на территории ЗАТО Мурманской области, не выплачивалась установленная законом заработная плата. Общий размер её задолженности составлял более 21 миллиона рублей.

Ранее, благодаря планомерной работе следователей СК РФ по Мурманской области работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере более 70% от подлежащей к выплате.

В ходе расследования следователем СК России приняты меры, направленные на возмещение заработной платы работникам организации за май-июнь 2017 года в размере 2 миллионов 303 тысяч рублей. В итоге, в ходе следствия, общий долг перед работниками общества погашен в полном объёме.

Благодаря активной позиции следствия работодателем предприняты меры для недопущения возникновения задолженности в дальнейшем.

Перед следственными органами СК России поставлена приоритетная задача - тщательно и всесторонне рассматривать каждое сообщение о невыплате работникам заработной платы и принимать исчерпывающие меры, направленные на возмещение ущерба.