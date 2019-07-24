Продолжается реконструкция Театрального бульвара

В Мурманске продолжается реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по благоустройству Театрального бульвара.

Сейчас вокруг зоны отдыха установлено ограждение, а рабочие подрядной организации занимаются прокладкой инженерных сетей, установкой бортового камня, подготовкой оснований под детские площадки и пешеходные дорожки.

– Пешеходные дорожки и тротуар будут выполнены из износостойкого материала – брусчатки из базальта и гранита. Это покрытие хорошо себя зарекомендовало и идеально подходит для климатических условий Крайнего Севера, – рассказал Андрей Сысоев. – Стоит отметить, что предусмотрены гарантийные обязательства, как на материал – 10 лет, так и на выполнение работ по укладке – 2 года.

Эскиз благоустройства этой зоны предполагает обновление, выполненное в едином стиле с учетом исторических градостроительных особенностей бульвара. Так как рядом со сквером располагается театр, проект предусматривает установку на обновленном бульваре малых архитектурных форм, посвященных театральной тематике, а также колонных арок в центре и у входов со стороны проспекта Ленина и улицы Шмидта. Для юных мурманчан планируется установить две детские игровые площадки с тартановым покрытием.

– Проектом предусмотрена замена системы освещения на более современную, в сквере будут установлены 74 светильника. Основное освещение будет дополнено декоративной подсветкой зеленых насаждений, – прокомментировал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Завершить все работы мы планируем уже этой осенью.

Помимо сквера на Театральном бульваре, в этом году в столице Заполярья обновятся сквер у памятника С.М. Кирову, сквер возле Мурманской государственной универсальной областной научной библиотеки, а также сквер на улице Шабалина — там появится новая многофункциональная площадка. Кроме того, продолжается комплексная реконструкция набережной Семеновского озера.