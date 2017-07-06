Продолжается ремонт библиотеки на улице Свердлова - проверено главой администрации

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев проверил ход работ по ремонту информационного интеллект-центра на улице Свердлова, 8/6.

Эта библиотека была открыта в 1962 году, с тех пор капитального ремонта в здании не проводилось. Интеллект-центр специализируется на работе с семьями и пользуется популярностью среди жителей микрорайона. Пользователями филиала являются более 2000 человек, из них 330 детей.

Сейчас в библиотеке ведутся работы по замене конвекторов и системы отопления, по укладке кафельной плитки, поклейке обоев и установке светодиодных светильников. Уже обновлена система вентиляции, старые окна заменены на современные стеклопакеты.

В рамках реализации программы «доступная среда» для удобства людей с ограниченными возможностями в филиале обустроена удобная входная группа с пандусом, расширены дверные проемы, оборудована специальная санитарная комната.

В обновленной библиотеке будут оборудованы 5 автоматизированных рабочих мест с бесплатным широкополосным подключением к сети Интернет и собственным информационным ресурсам (электронному каталогу и картотеке статей).

– Городские обновленные интеллект-центры привлекают мурманчан разных возрастов, – отметил Андрей Сысоев. – Все благодаря городской программе модернизации библиотек, в рамках которой уже обновлены 23 филиала во всех округах заполярной столицы. В этом году будут отремонтированы еще 2 филиала.

В сентябре обновленная библиотека распахнет свои двери для пользователей всех возрастов.