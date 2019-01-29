Продолжается рост повседневных расходов россиян, но меньше значений 2018 года

На четвёртой неделе января и нового года (21-27 января) продолжился тренд роста повседневных расходов россиян, начавшийся двумя неделями ранее, говорится в исследовании компании «Ромир». Среднестатистическая российская семья за неделю потратила 4228 рублей на товары повседневного спроса. И этот показатель на 1,3% выше, чем неделей ранее.

Однако, сколько бы ни росли расходы в текущем январе, они по-прежнему оказываются ниже аналогичных значении прошлого года. Так, по сравнению с четвёртой неделей прошлого года нынешние расходы уступают 4,6%.

По данным «Ромир», индекс среднего чека тоже продолжает тренд, наметившийся с первых дней 2019 года, то есть по-прежнему идёт на снижение. На четвёртой неделе величина среднего чека опустилась до отметки в 530 рублей, что 0,5% ниже значения предыдущей недели. Разница с величиной чека на аналогичной неделе прошлого года составила 3,8% в пользу января 2017-го.