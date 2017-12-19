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Мурманская область. Арктика19.12.17 11:30

Продолжается сбор материалов для второго тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий»

К 80-летнему юбилею Мурманской области приурочено издание второго тома «Книги памяти о ветеранах боевых действий». Сбором сведений и изданием памятной книги занимается Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В Книгу памяти войдут биографии, воспоминания и фотографии ветеранов боевых действий из Мурманской области, участвовавших в локальных конфликтах как за пределами, так и на территории Российской Федерации.

Планируется, что отдельной главой в Книге Памяти станет «Дембельский альбом», где будут размещены фотографии из личных архивов ветеранов боевых действий.

Предоставлять сведения для второго тома Книги Памяти могут ветераны боевых действий, их родственники, друзья, коллеги. Для того чтобы сведения вошли в Книгу Памяти, необходимо заполнить анкету и предоставить, если есть, личные фотографии (портрет, групповые фото, фото из мест боевых действий с указанием где и когда они были сделаны).

Материалы принимаются до 1 февраля 2018 года. По всем вопросам можно обратиться по телефону (8152) 42-06-60 с 9.00 до 17.00 кроме субботы и воскресенья.

Письма следует направлять по адресу: 183038 г. Мурманск, пр. Ленина, дом 89, Мурманское областное отделение Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Присланные фотографии будут возвращены на указанный адрес письмом.

Также направить сведения и фотографии в электронном виде можно на электронную почту: okgurova@rambler.ru или fondmiramurman@yandex.ru.

«Наша задача – максимально привлечь к созданию второго тома ветеранов боевых действий, проживающих в Мурманской области, – подчеркнул председатель правления Мурманского отделения Российского фонда мира, депутат областной думы Виктор Сайгин. – Имя каждого, кто с честью выполнил воинский долг, должно быть увековечено. Независимо от социального положения, званий и наград. В этой Книге все равны. Главное, чтобы ветераны боевых действий, их близкие, родные, друзья узнали, что такой проект есть, и направляли сведения в Мурманское отделение «Российского фонда мира».

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