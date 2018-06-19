Продолжается снижение розничных цен на мороженую рыбу

По данным центра мониторинга цен Росрыболовства, за предшествующую неделю (с 11 по 17 июня) в оптовом сегменте внутреннего рынка страны отмечалась разнонаправленная динамика цен.

На Северо-Западе страны повышались цены на пикшу на 1,9% – до 165 руб./кг за счёт хорошего экспортного спроса. Сохраняется тенденция к удешевлению сельди и скумбрии вылова прошлого года. С начала года сельдь атлантическая подешевела на 4,8% – до 60 руб./кг, скумбрия – на 3,1%, до 94 руб./кг, по сравнению с предшествующей неделей цены на эти виды рыб не изменились.

Стоимость трески атлантической осталась на прежнем уровне – 228 руб./кг. На другие виды рыбы цены также демонстрировали стабильность.

Продолжается снижение цен в розничной торговле: в период с 4 по 9 июня средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную снизился на 0,2%. В сравнении с началом года потребительские цены снизились на 0,1%.