Продолжают ужесточать требования к деятельности управляющих компаний

Минстрой России подготовил поправки, которые ужесточат требования к деятельности управляющих компаний (УК). Поправки ужесточают ответственность УК.

Вводится понятие «грубое нарушение лицензионных требований». К нему, в частности, относятся несоблюдение требований по содержанию общего имущества многоквартирного дома, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан, незаключение, а равно несвоевременное заключение договоров со специализированными организациями на выполнение работ для надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства, вентиляционных каналов; задолженности за коммунальные ресурсы.

УК будут вести реестр жильцов и отмечать, кто арендует жильё и снимает общедомовые помещения под магазины и офисы. В ряде аспектов ужесточается и контроль за деятельностью самих УК.

Поправки находятся на стадии межведомственного обсуждения. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака их в целом поддержали.