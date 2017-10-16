Продолжаются экологические встречи с дошколятами

В октябре специалистами министерства природных ресурсов Мурманской области продолжена традиция проведения экологических занятий в образовательных учреждениях региона.

10 октября урок, посвященный Году экологии в России, был организован для воспитанников мурманского дошкольного учреждения - детского сада №11. Вместе с героями тематических мультипликационных фильмов дошколята изучали основные правила поведения в природе.

По итогам занятия ребята решили провести на территории детского сада экологический субботник, а также узнать, какие растения на ней произрастают и составить «Зеленый атлас детского сада «Голубок».