Продолжаются еженедельные проверки хода ремонтных работ областных образовательных учреждений

Специалистами Министерства образования и науки Мурманской области продолжаются еженедельные проверки по реализации комплекса мероприятий в подведомственных учреждениях в рамках подготовки к новому 2017/2018 учебному году.

На этой неделе специалисты проверили ход ремонтных работ в ГАПОУ МО «Оленегорский горнопромышленный колледж». В этом году из средств областного бюджета колледжу было выделено 0,6 млн рублей на замену покрытия пола в спортивном зале.

В настоящее время ведутся ремонтные работы башни-шпиля и монтаж пожарной сигнализации в общежитии ГАПОУ МО «Мончегорский политехнический колледж». На проведение этих мероприятий было направлено 2,7 млн рублей из областного бюджета.

ГОБОУ «Оленегорская КШИ» в текущем году из средств консолидированного регионального бюджета выделено 2,34 млн рублей на ремонтные работы кровли жилого корпуса, системы видеонаблюдения с установкой дополнительных камер, замену оконных блоков (75 ед.) и реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования («Доступная среда») - приобретение компьютерной техники (интерактивная сенсорная панель, планшеты для рисования), интерактивных комплектов, установку двухуровневых поручней на лестничных клетках.

Комиссия посетила ГОБОУ «Мончегорская КШИ», которому на проведение мероприятий из средств областного бюджета направлено 1,2 млн рублей на ремонт путей эвакуации здания школы и пристройки, а также на реализацию мероприятий «Доступная среда» (ремонт центрального входа основного здания с установкой электроподъемника, приобретение необходимого оборудования).

Как показала проверка, мероприятия проводятся в соответствии с техническим заданием и графиком производства работ.