Продолжаются плановые и внеплановые рейды по проверке качества работы управляющих организаций

Сегодня специалисты управления Октябрьского округа совместно с депутатами Совета депутатов города Мурманска проверили дворы домов №№ 20, 21, 17, 14 по улице Капитана Тарана.

– Доверяй, но проверяй! Сегодняшний рейд показал, что управляющие компании не всегда в полном объеме выполняют свои обязанности. Мы видим, что придомовая территория хорошо почищена, но не посыпана песко-соляной смесью, а вывоз крупногабаритного мусора плохо организован, – отметила депутат Совета депутатов Елена Меркушова.

В округе с октября обследовано 2256 адресов. С управляющими организациями ведется разъяснительная работа посредством переговоров, направляются телефонограммы с требованиями. В отдельных случаях материалы передаются на возбуждение административных дел.

– На территории Октябрьского округа 835 жилых многоквартирных домов. Работают 44 управляющие организации. Регулярно проводятся рейды для проверки работ данных компаний. Административной комиссией наложено штрафов на общую сумму более 11 миллионов рублей, – рассказал заместитель начальника управления Октябрьского округа города Мурманска Александр Боянжу.

Стоит подчеркнуть, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций. Таким образом, должностное лицо заплатит штраф из своих средств, а не из денег жильцов.