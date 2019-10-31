Продолжаются попытки телефонизации камер в колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда

В исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда зафиксированы сразу две попытки доставки осуждённым запрещённых предметов с помощью почтовых отправлений.

В первом случае при досмотре посылки от жительницы Оленегорска инспектором отдела безопасности были обнаружены 2 сим-карты, спрятанные в тюбике с лечебным гелем.

Во втором - сим-карта была вложена в заказное письмо, поступившее на имя осуждённого от жительницы Московской области.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки.