Продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств смерти 15-летней девочки в больнице

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области продолжается расследование смерти 15-летней мурманчанки в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи».

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 30 марта этого года бригадой скорой медицинской помощи в ГОБУЗ «Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с места жительства была доставлена 15-летняя девочка. Подросток была госпитализирована в реанимационное отделение с диагнозом «двусторонняя субтотальная пневмония», где в ночное время 01 апреля скончалась.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, в рамках которой поставлены эксперту вопросы о качестве оказания медицинских услуг. Проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, в том числе допросы родственников и медицинского персонала больницы, из медицинского учреждения изъята вся необходимая документация.

По результатам процессуальной проверки по факту смерти несовершеннолетней девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).