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Мурманская область. Арктика09.01.18 16:16

Продолжительные «каникулы» прошли на территории Мурманской области без серьёзных происшествий и чрезвычайных ситуаций

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое сегодня провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, рассматривались итоги проведения праздничных и выходных дней.

Первый заместитель главы региона отметил, что длительный праздничный период прошел на территории Мурманской области без серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций. Быстрая и эффективная локализация нарушений говорит о том, что ситуация находилась на контроле и в муниципалитетах, и в областных органах власти.

Подробнее о прохождении отопительного периода доложил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский. Он отметил, что с 30 декабря 2017 года по 9 января 2018-го на территории Мурманской области произошло 27 технологических нарушений в работе систем жилищно-коммунального хозяйства, приведших к временной приостановке подачи коммунальных услуг населению.

«Все возникающие нарушения устранялись уполномоченными организациями в нормативные сроки. Причиной подавляющего большинства произошедших технологических нарушений электроснабжения стали неблагоприятные погодные условия. В предпраздничные и праздничные дни на юге области проходили обильные снегопады, что в совокупности с низкой температурой и порывистым ветром зачастую приводило к образованию наледи на ЛЭП, перехлесту и обрыву проводов», - сообщил Владимир Гноевский.

В Полярных Зорях и Апатитах были развернуты и готовы к работе передвижные дизель-генераторные установки, доставленные электросетевой компанией. Об этом по видеосвязи сообщили глава Полярных Зорь Максим Пухов и первый заместитель главы администрации Апатитов Наталья Островская. Представители муниципалитетов отмечали оперативность сетевых организаций в устранении аварийных ситуаций, их тесное взаимодействие с органами местной власти.

В селе Ковда причиной нарушения энергоснабжения пяти домов стал отказ технологического оборудования подстанции, принадлежащей железной дороге. И.о. главы администрации Кандалакшского района Ирина Просоленко сообщила, что в настоящее время сети находятся в рабочем состоянии.

Алексей Тюкавин поручил министру энергетики и ЖКХ Владимиру Гноевскому взять на контроль вопрос резервирования дизель-генераторов.

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, в период новогодних каникул все дороги были открыты для проезда, автотранспортные предприятия работали без сбоев. Министр отметил, что на некоторых участках дорог, например в районе Мончегорска, на подъезде к Североморску, на трассе Лотта водители всё же испытывали затруднения в движении из-за снежных заносов, но дорожные службы оперативно их устраняли в соответствии с контрактами.

Первый заместитель губернатора Мурманской области обратил внимание на неудовлетворительную уборку снега во дворах муниципалитетов.

Как доложил первый заместитель главы администрации Мурманска Алексей Лыженков, работа с управляющими организациями, ответственными за уборку дворовых территорий ведётся постоянно.

Алексей Тюкавин предложил применить практику прошлого сезона, когда оперативные обращения в прокуратуру заставили недобросовестные управляющие организации выполнить свои обязанности.

В продолжение обсуждения итогов новогодних и праздничных выходных дней и.о. председателя регионального комитета по обеспечению безопасности населения Андрей Игнатенко доложил, как прошли праздники с точки зрения общественного правопорядка и возникновения чрезвычайных ситуаций.

В целом, отметил Андрей Игнатенко, оперативная обстановка на территории области оставалась стабильной, массовых нарушений общественного порядка допущено не было, не было также зафиксировано террористических и экстремистских акций. Количество совершенных преступлений осталось практически на уровне прошлого года, число зарегистрированных происшествий сократилось на 7%, чрезвычайных ситуаций за истекший период не зарегистрировано.

Для обеспечения охраны правопорядка и общественной безопасности были задействованы сотрудники ОВД, Росгвардии, военнослужащие Северного флота, работники частных охранных организаций, представители народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности и казачества.

 

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