Продуктовый набор вора-рецидивиста состоял из рыбы, колбасы и трёх бутылок водки

В дежурную часть отдела полиции № 2 Мурманска поступило сообщение от директора магазина, расположенного по улице Свердлова, о том, что один из посетителей торговой точки похитил 5 вакуумных упаковок с рыбой, 8 палок колбасы и 3 бутылки водки на общую сумму 2754 рубля, после чего скрылся.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговых залах, полицейским удалось установить личность злоумышленника, причастного к совершению кражи. Им оказался 33-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции.

В содеянном он признался, пояснив, что похищенное успел продать, а вырученные с продажи денежные средства потратить по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.