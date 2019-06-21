Продвинутая молодёжь не стесняется воровать деньги у своих знакомых с помощью современных гаджетов

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 14-летнего апатитчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, – тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета.

По версии следствия, в апреле 2019 года подросток находился в гостях у своего знакомого, где тайно, используя принадлежащий последнему мобильный телефон с подключенной услугой «мобильный банк», посредством смс-сообщения перевел с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме 14 тысяч рублей на свою банковскую карту. Похищенные денежные средства впоследствии несовершеннолетний обналичил и распорядился ими по своему усмотрению.

Под весом собранных следствием доказательств злоумышленник вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью, а также возместил причиненный ущерб в полном объёме.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Анна Мысова, в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.