Долгая зима сказалась на счетах за отопление веснойНекоторые работодатели играют с огнём МРОТ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика30.03.18 16:54

Проект «Арктические корни» мурманчанина Егора Сорокина вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Творческие инициативы молодёжи»

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Творческие инициативы молодёжи».

Проекты более чем 1600 участников со всей страны оценивали 157 экспертов. В их число вошли музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, солистка Большого театра России, заслуженная артистка России Марина Шутова, хореограф балета Аллы Духовой «Todes» Игорь Наумов, президент Фонда пропаганды поддержки и развития музыкальной культуры и искусства «МузФонд» Андрей Батурин, директор «Мультимедиа Арт музея» Ольга Свиблова, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Александр Кулямин, экс-солист Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, почетный работник культуры г. Москвы Дмитрий Томилин, генеральный директор Национальной литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, генеральный директор библиотеки электронных книг «ЛитРес» Сергей Анурьев, директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов, руководитель архитектурного бюро «Четвертое измерение» Всеволод Медведев. Экспертиза проходила в режиме онлайн на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

В число победителей конкурса – ими признаны 296 участников – вошёл мурманчанин Егор Сорокин. Он получил грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Арктические корни», направленного на популяризацию и сохранение культурного наследия саамского народа и повышение интереса к традиционной культуре через современные виды искусства.

«Проект «Арктические корни» на уровне идеи зародился ещё пять лет назад. Нас всегда вдохновляла мысль необычных коллабораций. Особенно если это взаимодействие двух, на первый взгляд, диаметрально противоположных миров: современного динамично развивающего феномена хип-хоп культуры и аутентичной культуры малых народностей – саами, – рассказал Вячеслав Бурцев. – Наши идеи были услышаны, и проект будет реализован!».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 153 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
Комментарий к новости:Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»
sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
Комментарий к новости:Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиДолгая зима сказалась на счетах за отопление весной-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 50 копеек, евро - на 54 копейки-PRO ЭнергетикуЗавершился капитальный ремонт гидроагрегата на Кумской ГЭС ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРегиональная власть не снимает с себя контроль за процессом, но избавляется от некоторых госполномочий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика