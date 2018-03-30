Проект «Арктические корни» мурманчанина Егора Сорокина вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Творческие инициативы молодёжи»

Подведены итоги Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Творческие инициативы молодёжи».

Проекты более чем 1600 участников со всей страны оценивали 157 экспертов. В их число вошли музыкальный продюсер Игорь Матвиенко, солистка Большого театра России, заслуженная артистка России Марина Шутова, хореограф балета Аллы Духовой «Todes» Игорь Наумов, президент Фонда пропаганды поддержки и развития музыкальной культуры и искусства «МузФонд» Андрей Батурин, директор «Мультимедиа Арт музея» Ольга Свиблова, актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист Александр Кулямин, экс-солист Государственного ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, почетный работник культуры г. Москвы Дмитрий Томилин, генеральный директор Национальной литературной премии «Большая книга» Георгий Урушадзе, генеральный директор библиотеки электронных книг «ЛитРес» Сергей Анурьев, директор Высшей школы брендинга Андрей Кожанов, руководитель архитектурного бюро «Четвертое измерение» Всеволод Медведев. Экспертиза проходила в режиме онлайн на платформе автоматизированной информационной системы «Молодежь России».

В число победителей конкурса – ими признаны 296 участников – вошёл мурманчанин Егор Сорокин. Он получил грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию проекта «Арктические корни», направленного на популяризацию и сохранение культурного наследия саамского народа и повышение интереса к традиционной культуре через современные виды искусства.

«Проект «Арктические корни» на уровне идеи зародился ещё пять лет назад. Нас всегда вдохновляла мысль необычных коллабораций. Особенно если это взаимодействие двух, на первый взгляд, диаметрально противоположных миров: современного динамично развивающего феномена хип-хоп культуры и аутентичной культуры малых народностей – саами, – рассказал Вячеслав Бурцев. – Наши идеи были услышаны, и проект будет реализован!».