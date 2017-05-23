Проект беспилотника для мониторинга обстановки на Севморпути представят в августе

Проект ударного арктического беспилотника будет представлен Министерству обороны РФ в августе. Об этом сообщил «Интерфаксу» генеральный директор - главный конструктор ОАО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени Симонова» Александр Гомзин.

«По ударному беспилотнику в августе будем готовы представить проект для Минобороны», - заявил Гомзин. Он отметил, что ведомство заказало ОКБ Симонова разработку военной версии арктического беспилотника.

«В настоящий момент готов опытный образец гражданской версии летательного аппарата для мониторинга на Северном морском пути», - сказал гендиректор ОКБ.

Ранее сообщалось, что беспилотник сможет находиться в полете до 48 часов, протяженность маршрута составит до 10 тысяч км, максимальная высота полета - 12 км.

Среди его задач были указаны контроль и обеспечение безопасности полетов самолетов и вертолетов в Арктике; мониторинг ледовой обстановки: обследование районов образования и дрейфа айсбергов, крупномасштабная и детальная съемка ледового покрова; информационное обеспечение судоходства по Северному морскому пути; мониторинг объектов большой протяженности и площади. В режиме радиолокационного обзорного мониторинга обследуемая площадь может составить до 75 тысяч кв. км в час или район размерами 300 на 250 км.

В 2014 году казанское опытно-конструкторское бюро «Сокол» переименовано в ОАО «Научно-производственное объединение «Опытно-конструкторское бюро имени Симонова». Основными направлениями деятельности АО являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по беспилотным летательным аппаратам, воздушным мишеням, буксируемым изделиям, создание мишенной обстановки, позволяющей проводить отработку и испытания систем ПВО и бортовых систем самолетов-истребителей, также серийное производство воздушных мишеней «Дань».

Основной заказчик выпускаемой продукции и услуг - Министерство обороны Российской Федерации.