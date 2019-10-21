Проект «Битва за Север» Мурманского областного художественного музея посвящён 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В главном здании Мурманского областного художественного музея открылась выставка «Битва за Север», посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В ходе торжественного открытия председатель комитета по культуре и искусства Мурманской области Сергей Ершов, старший научный сотрудник выставочного отдела Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Юлия Бобинова и директор Мурманского областного художественного музея Ольга Евтюкова рассказали о концепции выставки и о её значении для Кольского края.

В зале музея гости увидели более 200 экспонатов, среди которых живописные полотна, фотографии, письма, предметы одежды и быта времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они представляют собрания Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации, Мурманского областного художественного музея, Мурманского областного краеведческого музея, Североморского музейно-выставочного комплекса, Городского историко-краеведческого музея города Полярного, Музея истории города Колы и частных коллекций.

Выставка работает до 12 января 2020 года.