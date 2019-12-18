Проект для юных художников «Мои впечатления» завершился в Африканде

В Африканде прошел художественно-просветительский проект для творческих детей «Mes impressions» («Мои впечатления»). Главная его цель – создать в посёлке творческое сообщество, которое объединяет профессиональных и непрофессиональных художников.

Проект состоялся благодаря победе преподавателя художественного отделения Детской школы искусств Юлии Кравцовой в конкурсе грантов среди молодёжи, который проводило министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Проект также поддержан программой ГК «Росатом» «Территория культуры Росатома».

В течение полутора месяцев в рамках проекта прошла взаимосвязанная серия просветительских и творческих мероприятий. Организаторы – Детская школа искусств и Дом культуры поселка. Участниками стали 15 воспитанников и преподавателей учреждений.

В рамках просветительской части проекта прошло несколько экскурсионных поездок по региону.

В ноябре участники посетили столицу Кольского Заполярья – город Мурманск. Дети младшего возраста вместе с преподавателями изучили правила английского чайного этикета на игровом занятии «Сказочное чаепитие» в Культурно-выставочном центре Русского музея, а также побывали на выставке «Приглашение к обеду» из собрания Государственного Русского музея. Ребята постарше познакомились с постоянной экспозицией «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» в главном здании Мурманского областного художественного музея.

В декабре ребята побывали в Ловозерском районном национальном культурном центре, где окунулись в быт и культуру саамов, познакомились с декоративно-прикладным творчеством и создали оригинальные брелоки на мастер-классе по саамскому плетению. Для ребят и наставников проекта выступил народный самодеятельный коллектив театра саамских традиций «Эллманнт» («Вселенная»).

Главным итогом проекта стало создание художественных работ по впечатлениям, полученным в поездках. На днях в выставочном зале Детской школы искусств посёлка Африканда открылась выставка творческих работ участников. В экспозиции представлены 27 картин, выполненных в смешанной технике, гуашью, пастелью, масляной пастелью. Выставка будет работать в Африканде до 27 декабря.

В 2020 году работы участников будут экспонироваться в учреждениях образования и культуры города Полярные Зори.

В следующем году проект продолжится. Под новым названием «Детская Art-резиденция «Африканда» он расширится: участники проекта посетят Апатиты, Кировск, Кандалакшу, Терский берег, будут организованы экспертные мастер-классы, планируется создать авторские арт-объекты на улицах и в учреждениях культуры посёлка Африканда.