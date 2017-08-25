Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, одним из ключевых вопросов стали основные направления развития здравоохранения на среднесрочную перспективу. С докладом выступил министр здравоохранения Валерий Перетрухин.

Министр отметил, что проводимые реорганизационные мероприятия по оптимизации сети и структуры медицинских организаций направлены на эффективное использование финансовых средств, консолидацию имеющихся ресурсов для обеспечения возможности развития системы здравоохранения области с учетом сложившихся экономических условий и при наличии дефицита медицинских кадров.

В числе ближайших планов министр упомянул завершение в 2018 году капитальных ремонтов поликлиник в посёлке Мурмаши Кольского района и микрорайоне Нива-3 в городе Кандалакша, в 2019 году – детской поликлиники ЗАТО г. Североморск. В 2018 году планируется разработка проектной документации на строительство здания в центре города Кандалакши, в котором будут размещены взрослая и детская поликлиники на 658 посещений и стоматологическая поликлиника – строительство объекта и ввод в эксплуатацию запланировано в 2019-2020 годах. Ориентировочный объём требуемого финансирования около 500 млн рублей.

«Кроме того, до 2020 года планируется закончить строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и двух врачебных амбулаторий, капитальный ремонт одного ФАПа и одной амбулатории. Проект «Доброжелательная регистратура» в 2017-2018 годах планируется реализовать в 12 медицинских организациях Мурманской области», – сообщил Валерий Перетрухин.

Как ожидается, широкий комплекс запланированных мер по улучшению доступности оказания медицинской помощи, максимально эффективное использование кадрового персонала и рациональное использование материальных ресурсов позволят снизить показатели смертности населения.

Глава региона поручила Министерству здравоохранения усилить взаимодействие с федеральным Минздравом по проблемным вопросам развития регионального здравоохранения. Также губернатор отметила важность формирования единой базы данных здравоохранения и нацелила профильное ведомство на скорейший переход на современные методы работы.