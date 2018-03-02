Проект «Фото на выборах» получил поддержку мурманской молодёжи

Сегодня в гостинично-деловом центре «Арктика» мурманской молодежи были представлен федеральный проект «Фото на выборах», целью которого является привлечение внимания граждан к развитию институтов демократии в России.

По правилам конкурса нужно сделать селфи 18 марта 2018 года в любой из специально подготовленных фотозон, расположенных возле избирательных участков, и выложить снимок в социальную сеть «Инстаграм» или «ВКонтакте» с хэштегами #мойфотовыбор51 и #Мурманск. В конкурсе фотографий может поучаствовать каждый мурманчанин старше 18 лет.

Организаторами муниципального этапа этого проекта — городским Домом молодежи и редакцией газеты «Вечерний Мурманск» — предусмотрено большое количество специальных новых номинаций, также расширен призовой фонд — около 50 мурманчан будут отмечены призами.

Победители муниципального этапа будут определяться не только по лайкам — специальное жюри оценит и художественную составляющую работ, оригинальность и другие отличительные черты.

— Введены специальные номинации: «Семейное фото», «Групповое фото», «Креативное фото» и другие. Поэтому участвовать можно с несколькими фотографиями в разных номинациях — правилами это не запрещено, — пояснил директор МАУ МП «Дом молодёжи», один из организаторов конкурса «Фото на выборах» Леонид Мостовой.

Приём конкурсных фотографий завершится 20 марта, а в период с 25 марта по 1 апреля будут подведены итоги конкурса.