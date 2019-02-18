Проект Кировска вошёл в шотлист программы АСИ «100 городских лидеров»

Проект «Полярный день и медиа-город», представленный Кировском, стал финалистом программы Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров». Список был озвучен 15 февраля в Сочи на Российском инвестиционном форуме.

Свои проекты представили команды из 154 городов и 74 регионов страны. Всего на конкурс было подано 280 заявок, из которых эксперты отобрали 26 команд-победителей – в их число попал Кировск.

Программа ставит своей целью акселерацию городских инициатив и создание эффективной модели поддержки городских сообществ. Кировская команда представила проект «Полярный день и медиа-город», который объединяет ряд событийных мероприятий и медийных ресурсов вокруг общей идеи, создавая мультипроект с международным потенциалом.

Среди критериев, по которым оценивались заявки - востребованность, новизна идеи, эффект от реализации, масштабируемость. Важным требованием было наличие компетентной команды до 5 человек из числа представителей минимум двух из трех сфер — муниципальной власти, бизнеса или общества. В команду Кировска вошли местные предприниматели Илья Удальцов, Николай Васильев, Олег Лютцков, телеведущий Никита Васильев и пресс-секретарь администрации Кировска Вероника Селивёрстова.

С выходом в финал участников команды поздравил глава администрации Кировска Юрий Кузин. «Городу очень важны подобные прорывные идеи, мы можем и должны показать, что Кировск – это территория развития с большим экономическим потенциалом, главным богатством которого являются люди, неравнодушные жители и активные лидеры», – отметил он.

Проекты финалистов получат поддержку и сопровождение: это и акселерация, и возможность работать с наставниками, и модель взаимодействия с региональными органами власти и бизнесом. Программа акселерации продлится до 15 октября. Лучшие решения планируется тиражировать по всей России.