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Мурманская область. Арктика17.03.18 07:10

Проект «Локомотивы роста» ждёт в Мурманской области большое будущее

16 марта в  Полярных Зорях состоялось первое расширенное заседание регионального общественного совета партийного проекта «Локомотивы роста», на котором было объявлено о старте проекта в Мурманской области. Заседание прошло на базе Кольской атомной электростанции.

Это не случайно – КАЭС – одно из крупнейших, системообразующих предприятий региона. То есть, одна из тех организаций, на развитие которых, в том числе, ориентированы «Локомотивы роста». Как отметил, открывая заседание, его модератор - председатель регионального общественного совета партпроекта, заместитель генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» Василий Омельчук,  несмотря на то, что проходит первое расширенное заседание регионального общественного совета проекта, подготовительная работа к реализации партпроекта «Локомотивы роста» в регионе ведётся уже давно.

«Делегация Мурманской области на этой неделе побывала на промышленном форуме Северо-Западного федерального округа «Локомотивы роста: Цифровая экономика и новое производство, - рассказал он. -  В том числе, мы приняли участие в работе секции «Региональные точки роста», на которой ставилась задача - выбрать ряд проектов, которые будут реализованы под эгидой партии «Единая Россия» в регионах Северо-Западного округа. Результаты этих проектов будут способствовать социально-экономическому развитию, росту наукоемких отраслей экономики, развитию инновационных предприятий».

В начале заседания был избран состав регионального общественного совета партпроекта, в который вошли представители крупных промышленных предприятий региона, общественных организаций, научной и педагогической общественности, исполнительной и законодательной власти, профсоюзные деятели, предприниматели.

Всего в повестке дня значилось более 10 вопросов. В том числе участники мероприятия заслушали несколько выступлений на экономические темы, каждое из которых вызвало оживленную дискуссию.

«Для успешного развития экономики  в современном мире необходима мобилизация всех ресурсов, четкая координация действий и точное прогнозирование, - отметил региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста», первый заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии  Владимир Мищенко. -  Только такой подход позволит построить современную развитую индустрию, которая вместе с инновационной и сервисной сферой сможет обеспечить высокие темпы роста производительности труда, дать возможности для рывка и сформировать мультипликативный эффект для развития других секторов».

Как  было отмечено во время обсуждения, партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями. Проект призван определить наиболее перспективные направления, реализация которых возможна: во-первых, в развитии частно-государственного партнёрства; во-вторых, в создании новых предприятий и производств; в-третьих, в распространении лучших корпоративных практик для инновационной среды.

«Также проект «Локомотивы роста» призван содействовать обеспечению квалифицированными кадрами лидеров экономического развития. Для этого необходимо  проводить работу по профессиональной интеграции учащихся вузов, ссузов, знакомить их с возможностями и перспективами карьерного роста на лучших предприятиях региона и страны», - подчеркнул депутат.

- Мне кажется, что сегодня у нас состоялось очень интересное, плодотворное обсуждение важных для региона и всей страны проблем, - отметил в завершении заседания Владимир Мищенко. – Проект «Локомотивы роста» ждёт в Мурманской области большое будущее.

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