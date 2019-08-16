Проект «МежНацАкселератор» в Мурманской области

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации тесно сотрудничает с Общероссийским общественным движением «Молодежная Ассамблея народов России «Мы – россияне».

С 2000 года «Молодёжная Ассамблея народов России «Мы – россияне» совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России» проводит различные мероприятия и проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений в стране, сохранение и развитие культур и традиций народов России, воспитание у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну, обеспечение диалога между лидерами молодёжных организаций разных национальностей и вероисповедования с целью укрепления российской государственности.

Одним из масштабных проектов Ассамблеи является федеральный проект «МежНацАкселератор». Проект направлен на повышение эффективности молодёжных некоммерческих организаций и лидеров, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений.

В рамках этого проекта по приглашению Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области наш регион посетил ведущий эксперт Андрей Николаевич Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, заместитель Председателя Совета «Ассамблеи народов России».

8 и 9 августа 2019 года в Доме Дружбы Мурманской области прошла приуроченная к празднованию Дня коренных народов мира «Школа саамской журналистики», организованная общественной организацией Мурманской области «Ассоциация кольских саамов».

Андрей Николаевич Худолеев рассказал слушателям об анализе тенденций в информационном пространстве и популярности тем, тонкостях написания новостей, особенностях информационных площадок и взаимодействия с ними, поведал о том, как писать отчёты, новости и официальные релизы, а главное, как сделать публикации интереснее и лаконичнее.

Учитывая направленность мероприятия, связанную с национальным фактором, участники рассмотрели специфику подачи информации об особенностях саамского народа, отражения событий в аккаунтах национальных объединений, на практическом занятии каждый составил информационное сообщение.

9 и 10 августав поморском селе Варзуга Терского района Мурманской области прошел первый этно-лагерь «Вместе», организатором которого выступил ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив».

Участниками мероприятия стали активные представители национально-культурных общественных объединений и автономий Дома Дружбы Мурманской области, представители органов власти, учреждений культуры и образования.

В течение двух дней участники этно-лагеря вместе с Андрейем Николаевичем Худолеевым обсуждали такие серьезные темы, как национальная политика, межнациональные отношения, коммуникативные процессы в обществе, взаимодействие между поколениями.

Подводя итоги семинара, участники сделали выводы о необходимости единого информационного пространства для совместного межнационального общения и межпоколенческого взаимодействия.

«Пришло понимание, что Россия, как единое целое, строится на духовной общности наших народов. Об этом теперь буду рассказывать на своей странице в социальных сетях, - поделилась Людмила Рыжикова, представитель Мурманской местной национально-культурной автономии «Белорусы Мурмана».