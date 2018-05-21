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Мурманская область. Арктика21.05.18 08:45

Проект модернизации улицы Партизан Заполярья в Полярных Зорях прошел первый этап Всероссийского конкурса

Полярные Зори принимают участие во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Накануне стало известно, что полярнозоринский проект прошел первый этап и был допущен к квалификационной части конкурса.

«За право войти в число победителей и получить федеральное финансирование борются 434 города России. На днях станет известно, прошли мы в полуфинал или нет. Окончательные итоги будут подводиться в последних числах мая», - так прокомментировал новость глава города Максим Пухов.

На суд жюри представлены проекты по благоустройству площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков. В Полярных Зорях была выбрана территория от улицы Ломоносова до входа в парк по улице Партизан Заполярья.

Конкурсный проект подготовлен профессиональными архитекторами и дизайнерами на основе пожеланий горожан. В случае победы в конкурсе у полярнозоринцев появится возможность стать обладателями по-настоящему современной, удобной, соответствующей высоким запросам, территории отдыха.

Ранее в муниципалитете прошли общественные обсуждения данного вопроса. Жителям была предоставлена возможность самим выбрать, что бы они хотели видеть на выбранной территории. Спортивные площадки, игровые комплексы, велодорожки, архитектурные композиции – администрация города получила десятки предложений.

Идея проведения конкурса получила поддержку Президента Российской Федерации. На реализацию проектов в 2018-2019 годах Правительство России выделит 5 миллиардов рублей: исторические поселения получат по 50 миллионов, а малые города - от 30 до 100 миллионов рублей в зависимости от численности населения. Победителями конкурса станут 80 малых городов, среди которых 20 - исторические поселения. Конкурс проводится министерством строительства Российской Федерации.

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