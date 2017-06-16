Проект по граффити в 2019 году будет одновременно реализовываться в Североморске и Бодене

16 июня состоялось подписание договора между Главой ЗАТО г.Североморск Александром Абрамовым, директором Регионального художественного центра г. Боден (Швеция) Ларсом Рикардом Фолке Сандберг и художницей из Швеции Каролиной Александрой Фалкхолт, который предусматривает создание совместного проекта по граффити в 2019 году, который одновременно будет проходить в Североморске и Бодене.

С творчеством Каролины Александры Фалкхолт художницы, скульптора, композитора североморцы знакомы по её картине, написанной в 2013 году на торце здания по улице Советская.

По словам Ларса Рикарда Фолке Сандберга, Боден и Североморск объединяет то, что оба города связаны с военными, а Боден до 2007 года был закрытым городом.

Александр Абрамов предложил организовать онлайн-трансляцию при реализации этого проекта.