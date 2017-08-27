Проект по очистке Кольского залива является частью большого проекта «Чистая страна»

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера в рамках пилотного проекта по ликвидации несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива в бухте Ретинской были подняты первые металлоконструкции неопознанных судов. За работами наблюдали министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, губернатор Мурманской области Марина Ковтун, директор ФГУП «РосРАО» Владимир Лузин, руководитель проектного офиса «Ликвидация ядерного наследия Арктики» ФГУП «РосРАО» Владимир Хандобин, директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Сергей Фокин.

Всего в составленный по итогам комплексного обследования Кольского залива реестр затопленного и затонувшего имущества вошли 102 объекта: суда, сооружения, металлолом и отходы, расположенные на береговой полосе (52 объекта) и на акватории (50 объектов) залива. Проект по очистке Кольского залива получил федеральное финансирование в размере 50 млн рублей. Исполнитель работ - ФГУП «РосРАО».

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что проект позволит не только решить экологические проблемы, но и положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона.

«Затопленные объекты представляют экологическую опасность, 16 из обнаруженных металлоконструкций представляют опасность для мореплавания. Мы очень благодарны Минприроды России и лично министру за то, что наша инициатива была поддержана. Поступили федеральные средства в размере 50 млн рублей, и программа начала воплощаться. Это необходимая работа. Мы сегодня говорим о развитии Мурманского транспортного узла, судоходства, об активном использовании Северного морского пути. Кольский залив должен быть образцовой акваторией для того, чтобы сюда приходили новые инвесторы, развивали инфраструктуру, особенно по берегам залива, где ещё много хлама осталось. Его тоже нужно будет убирать. Но лиха беда начало, сегодня «первый пошёл», – отметила Марина Ковтун.

Сергей Донской сообщил, что проект по очистке Кольского залива является частью большого проекта «Чистая страна».

«Его элемент, связанный с подъёмом судов, несёт в себе как решение вопросов экологии, так и развития новой инфраструктуры, которая требует современных подходов, современных технологий, а для этого надо сначала убраться. Выделение 50 млн рублей – это часть большой программы по финансированию подобных проектов, в том числе по подъёму судов, ликвидации прошлого экологического ущерба на берегах, где тоже накопилось большое количество техногенных отходов. Всё это мы планируем и дальше продолжать делать. Это начало огромной задачи по очистке нашей страны, которую мы начинаем в Год экологии. Откладывать это нельзя», – сказал Сергей Донской.