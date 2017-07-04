Проект развития в Мурманской области юкигассен получит грант Росмолодёжи

Проект «Кубок Мурманской области по юкигассен» вошёл в число победителей грантового конкурса проектов Росмолодёжи. Об этом сегодня на оперативном совещании с руководителями исполнительных органов власти и органов местного самоуправления сообщила губернатор Марина Ковтун.

Грантовый конкурс состоялся в рамках молодёжного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога», участие в котором традиционно принимала делегация Мурманской области. Форум «Ладога» – уникальная площадка, на которой молодёжные лидеры обмениваются опытом, приобретают лучшие практики и представляют свои проекты, претендуя на федеральную поддержку. Проект развития в Мурманской области юкигассен – игры в снежки по правилам – представили северянки Александра Молодцова и Виолетта Халефова.

Как отметила глава региона, проект отличает новизна и северный характер – он был очень хорошо принят другими делегациями, и жюри оценило его по достоинству. Проект «Кубок Мурманской области по юкигассен» получит от Росмолодёжи грант в 200 тысяч рублей.