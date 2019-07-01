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Мурманская область. Арктика01.07.19 08:00

Проект северянки Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» получит грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи в размере 600 тысяч рублей

Вчера завершил свою работу молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», в работе которого приняла активное участие делегация Мурманской области.

Накануне состоялась защита проектов в рамках грантового конкурса молодежных инициатив, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. На конкурс было заявлено 89 проектов, в том числе четыре – от нашего региона. В число победителей вошла северянка Анна Гришко с проектом «Музыкальные надежды Арктики», направленным на популяризацию классического искусства, передачу национальных культурных исполнительских и педагогических традиций молодому поколению. Проект «Музыкальные надежды Арктики» предполагает проведение в крупных городах Мурманской области серии мастер-классов как молодых, так и уже признанных преподавателей различных ведущих высших учебных заведений России, а также солистов и дирижера симфонического оркестра. По итогам мастер-классов будут отобраны 12 талантливых начинающих музыкантов, которые получат возможность выступить на Санкт-Петербургском международном культурном Форуме – 2019. Грантовая поддержка проекта «Музыкальные надежды Арктики» составит 600 тысяч рублей. Всего поддержку получат 15 проектов из 10 регионов России на общую сумму 5 млн 25 тысяч рублей.

Отметим, что для Анны Гришко это не первый успешный проект, направленный на популяризацию классического искусства. В прошлом году она стала победителем регионального конкурса молодежных социально значимых проектов и получила грант министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области на издание нотного сборника «Камерные ансамбли для учащихся детских школ искусств и музыкальных школ».

Кроме того, кировчанка Ксения Меркушкина стала обладательницей титула «Мисс Ладога – 2019». В числе других участников отборочного тура Ксении было необходимо подготовить видеоролик на тему здорового образа жизни, принять участие в викторине, танцевальном конкурсе и дефиле костюмов, изготовленных из подручных материалов.

Для справки:

В этом году сквозными темами форума «Ладога» стали Год театра в России и Год здорового образа жизни, который проводится в Ленинградской области. В состав делегации Мурманской области вошли представители активной молодежи Мурманска, Оленегорска, Кировска, Кандалакши и города Полярные Зори, ЗАТО Александровск и ЗАТО г. Североморск Северяне приняли участие в программе по трем уровням компетенции: «Активисты», «Профессионалы», «Лидеры».

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