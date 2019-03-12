Проект сотрудника Полярнинского музея «Путешествие к истокам» стал победителем Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»

Проект направлен на знакомство жителей и гостей города с традиционной поморской культурой через совместное празднование Пасхи (29 апреля), Новолетия (14 сентября), Дня Святителя Николая Чудотворца (19 декабря), Рождества (7 января). Одна из встреч будет посвящена знакомству с житием, канонизацией и почитанием Кольских святых – Варлаама Керетского, Трифона Печенгского и Феодорита Кольского. Мероприятия направлены на семейный познавательный досуг.

Каждое из мероприятий будет подготовлено совместно с сестричеством во имя Св. преподобной мученицы великой княгини Елизаветы при храме Св. Николая Чудотворца в Полярном. Гости музея будут знакомиться с традициями, обрядами, рукоделиями поморов. Для более глубокого погружения в поморскую среду планируется открытие выставки «Путешествие к истокам» из фондов отдела истории, культуры и быта терских поморов Мурманского областного краеведческого музея.