Проект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования

Распоряжением правительства Российской Федерации № 1516-р от 11 июля 2019 года утверждены изменения в схему территориального планирования РФ, в неё включено строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ) «НОВАТЭКА» в бухте Ура в Мурманской области мощностью более 20 млн тонн в год. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ПАО «НОВАТЭК» реализуются взаимоувязанные проекты, связанные с транспортировкой СПГ с арктических месторождений: строительство терминала «Утренний» в морском порту Сабетта, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе, строительство объектов морского порта в районе поселка Сабетта на полуострове Ямал, строительство морских перегрузочных комплексов СПГ в Мурманской области и на полуострове Камчатка.