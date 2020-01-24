Проект Стратегии развития Арктической зоны России презентуют на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года, который разрабатывается Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, отправлен на рассмотрение в федеральные органы власти и регионы, входящие в арктическую зону.

«Мы предполагаем, что пройдёт ещё серия обсуждений, после чего стратегия обретёт окончательные контуры. Отмечу, что некоторые предложения регионов, которые они озвучивали ранее, уже вошли в проект. То есть, процесс идёт достаточно активно, вовлечены все заинтересованные стороны», - прокомментировал заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Как сообщает ведомство, до 20 марта проект стратегии развития Арктической зоны России будет окончательно готов к представлению в Совет Безопасности РФ. Ожидается, что в начале июня стратегию в публичном поле представят на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщалось ранее, в декабре 2019 года Совбез России одобрил «Основы государственной политики в Арктике». Также в декабре был утверждён план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на период до 2035 года. В арктической зоне развернуло свою работу Агентство по развитию человеческого капитала и Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.