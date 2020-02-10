Проект ТОР в Мурманской области вынесен на общественное обсуждение

Проект постановления о создании территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области вынесен на общественное обсуждение, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Планы по созданию территории опережающего социально-экономического развития в Мурманской области появились в ноябре 2019 года. В конце января от региональных властей поступила официальная заявка о создании ТОР.

Создание ТОР даст возможность создать не менее 1813 рабочих мест и привлечет более 139,1 млрд рублей частных инвестиций в проекты в сферах промышленности, транспорта, туризма.

Географически ТОР «Столица Арктики» будет расположена на территориях города Мурманска и Кольского и Печенгского районов. Там заявлено пять якорных инвесторов, в числе которых ООО «НОВАТЭК-Мурманск» ‎с инвестиционным проектом «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, ООО «Морской торговый порт «Лавна» с инвестиционным проектом «Строительство нового угольного терминала в морском торговом порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива», ООО «Порт Лиинахамари» с инвестиционным проектом по созданию курорта на Кольском полуострове с возможностью приёма круизных судов в будущем порту Лиинахамари, ООО «Морской терминал ТУЛОМА» с инвестиционным проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, АО «Корпорация развития Мурманской области с инвестиционным проектом по созданию международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона.

«Реализация намеченных проектов в ТОР «Столица Арктики» даст возможность создать не менее 1813 рабочих мест и привлечь более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций. Поступления в бюджет от налогов с 2020 по 2035 годы, по нашим подсчётам, составят более 55,9 миллиарда рублей», - отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов.