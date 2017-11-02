Проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов принят к рассмотрению региональным парламентом

Так решил Совет областной Думы 2 ноября на основании заключения комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам о соответствии представленных документов требованиям статьи 23 закона «О бюджетном процессе в Мурманской области».

В рамках обсуждения областного бюджета на ближайшую трехлетку 14 ноября на базе Мурманской областной Думы пройдут публичные слушания по законопроекту.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть документ 30 ноября, во втором – 14 декабря, в окончательном виде – 18 декабря на заседании регионального парламента.