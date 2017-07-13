Проект «Живая история» в Никеле приобрёл статус «народный»

Музейный проект «Живая история» активно приближается к воплощению всех задуманных идей в жизнь. Совсем скоро 116 квадратных метров некогда пустующего пространства превратятся в точку сбора по-настоящему увлеченных и заинтересованных людей самых разных возрастов. По словам директора музея Елены Поповой, в большом зале будут проводить различные музейные мероприятия, а также реализовывать музейные программы, предполагающие участие населения, семинары, занятия, мастер-классы и просто встречи единомышленников, которые нуждаются в диалоговой площадке.

В середине июля в помещении бывшего кафе «Сластёна» в Никеле, переданного на баланс Историко-краеведческого музея Печенгского района, начались ремонтные работы.

- На сегодня произведён демонтаж старых конструкций, продолжаются внутренние отделочные работы, завезены необходимые стройматериалы, установлены шесть стеклопакетов, - рассказала руководитель инициативной группы Ольга Большакова. - Работы идут в соответствии с графиком. Будем надеяться, что они будут выполнены качественно и завершатся в срок.

Напомним, что проект стал одним из победителей в областной программе поддержки местных инициатив. По её условиям, большую часть финансирования составила субсидия из областного бюджета, в данном случае это 1,316 млн рублей, а также вклады из местного бюджета и бизнес-структур - из районного бюджета и от Кольской ГМК поступило по 261 тысяче рублей. Но, эти средства не были бы получены, если бы в софинансировании не приняло участие население района. Необходимо было собрать 161 тысячу рублей. Для сбора средств была создана инициативная группа, нужные средства собрали, а «Живая история» приобрела статус по-настоящему народного проекта.